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PJ investiga explosão de viatura que feriu com gravidade mulher de 56 anos

30 mar, 2026 - 14:38 • Lusa

Vítima ficou com queimaduras em pelo menos 80% do corpo. PJ investiga.

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Uma mulher de 56 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos em pelo menos 80% do corpo, na sequência da explosão de uma viatura em Sobrado, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos Bombeiros de Valongo.

O alerta foi dado pelas 11h25, revelou a fonte dos bombeiros, que indiciou que a vítima foi transportada para o Hospital São João, no Porto.

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A mesma fonte afirmou desconhecer as circunstâncias em que a explosão ocorreu.

Fonte da GNR, que tomou conta da ocorrência, revelou que a vítima tem 56 anos.

A Polícia Judiciária está a investigar, revelou a fonte da Guarda.

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