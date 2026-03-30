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Valongo
PJ investiga explosão de viatura que feriu com gravidade mulher de 56 anos
30 mar, 2026 - 14:38 • Lusa
Vítima ficou com queimaduras em pelo menos 80% do corpo. PJ investiga.
Uma mulher de 56 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos em pelo menos 80% do corpo, na sequência da explosão de uma viatura em Sobrado, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos Bombeiros de Valongo.
O alerta foi dado pelas 11h25, revelou a fonte dos bombeiros, que indiciou que a vítima foi transportada para o Hospital São João, no Porto.
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A mesma fonte afirmou desconhecer as circunstâncias em que a explosão ocorreu.
Fonte da GNR, que tomou conta da ocorrência, revelou que a vítima tem 56 anos.
A Polícia Judiciária está a investigar, revelou a fonte da Guarda.
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