Produção de ovos em nível máximo para a Páscoa

O setor da produção de ovos está apreensivo com o momento de crise mundial e conflitos militares, mas até esta altura não houve grandes impactos negativos.

Manuel Sobreiro, empresário do setor, diz à Renascença que os conflitos que se têm vivido a nível mundial poderão vir a impactar o mercado em Portugal, “não só no aumento dos custos, mas também na disrupção das cadeias de abastecimento”, uma vez que "não produzimos cereais suficientes e temos de os importar”.

Apesar disso, o empresário garante que, neste momento, ainda não é possível notar esse efeito, já que as rotas de importação de cereais para Portugal não estão a ser objeto de conflito.

Esta época da Páscoa é positiva para o setor da produção de ovos, uma vez que a festividade traz tradicionalmente um aumento do consumo de ovos em Portugal, impulsionado pelas receitas típicas desta época.

“O mês da Páscoa tem uma procura adicional, sobretudo na região Norte do país, que tem a ver também com as tradições culturais que existem”, afirma Manuel Sobreiro.