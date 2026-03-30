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Produção de ovos em nível máximo para a Páscoa
30 mar, 2026 - 06:30 • Redação
Sete milhões de ovos por dia são produzidos, em média, em Portugal. Nesta altura do ano, há um pico de consumo, mas o setor "está preparado para responder a este crescimento da procura".
O setor da produção de ovos está apreensivo com o momento de crise mundial e conflitos militares, mas até esta altura não houve grandes impactos negativos.
Manuel Sobreiro, empresário do setor, diz à Renascença que os conflitos que se têm vivido a nível mundial poderão vir a impactar o mercado em Portugal, “não só no aumento dos custos, mas também na disrupção das cadeias de abastecimento”, uma vez que "não produzimos cereais suficientes e temos de os importar”.
Apesar disso, o empresário garante que, neste momento, ainda não é possível notar esse efeito, já que as rotas de importação de cereais para Portugal não estão a ser objeto de conflito.
Esta época da Páscoa é positiva para o setor da produção de ovos, uma vez que a festividade traz tradicionalmente um aumento do consumo de ovos em Portugal, impulsionado pelas receitas típicas desta época.
“O mês da Páscoa tem uma procura adicional, sobretudo na região Norte do país, que tem a ver também com as tradições culturais que existem”, afirma Manuel Sobreiro.
"O mercado já está preparado para responder a este crescimento da procura"
Em Portugal são produzidos, em média, cerca de sete milhões de ovos por dia e, nesta altura do ano, as explorações avícolas estão a trabalhar no seu nível máximo para responder ao aumento da procura.
O pico de consumo não é, contudo, muito longo: dura cerca de duas semanas e não exige mudanças significativas na gestão da produção. “O mercado já está preparado para responder a este crescimento da procura”, garante.
Em vez de aumentar a produção especificamente para esta época, os operadores do setor optam por antecipar necessidades: "Todos os operadores que estão no mercado procuram fazer algum stock que permita responder à procura adicional dos seus clientes."
Os stocks estão assegurados e, quando isso não acontece, o setor pode recorrer à importação. "Quando o consumo também é mais significativo, há esse recurso à importação”, diz Manuel Sobreiro, referindo Espanha como um dos mercados de origem.
Os principais compradores nesta altura são as famílias e comércio, mas o turismo também pode influenciar o aumento da procura. O Algarve, é um dos exemplos, onde o aumento de visitantes acaba por refletir-se também no consumo de ovos.
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