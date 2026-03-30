Saramago em risco de sair do currículo obrigatório leva Fundação a pedir solução “de soma”

A proposta do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) de rever as Aprendizagens Essenciais (AE), abrindo a porta à substituição de obras obrigatórias de José Saramago no 12.º ano, está a suscitar preocupação no meio literário.

Em causa está a possibilidade de alunos deixarem de ler integralmente “Memorial do Convento” ou “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, podendo optar por “Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde”, de Mário de Carvalho.

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Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Fundação José Saramago começa por evocar o próprio autor, recuperando o fecho do seu discurso do Nobel de 1998 — “é por eles que as nossas literaturas existem, eu sou apenas mais um” — como forma de enquadrar a discussão no reconhecimento coletivo da literatura de língua portuguesa.

Partindo dessa ideia, a instituição afasta qualquer lógica de competição entre escritores e defende uma abordagem inclusiva, sublinhando que a sua posição é a de “agregar e não colocar em comparação ou oposição”. Nesse sentido, propõe uma alteração concreta à proposta em discussão: em vez de substituir Saramago, sugerem que se some Mário de Carvalho ao programa, “trocando a palavra ‘ou’ pela palavra ‘e’”, permitindo que ambos integrem a formação dos alunos.

O comunicado termina com interrogações dirigidas ao processo de revisão curricular, questionando diretamente os fundamentos da mudança e o seu alcance: a Fundação pergunta “qual o critério para esta alteração” e se ela poderá estender-se a outros nomes do cânone da literatura portuguesa, passando-os de leitura obrigatória a recomendada.

A consulta pública da proposta decorre até 28 de abril, num momento em que cresce o debate sobre o equilíbrio entre atualização curricular e preservação de referências centrais da literatura portuguesa no ensino.