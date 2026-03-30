Semana de Páscoa com sol em todo o território

A semana que agora começa chega com sol a todo o continente e ilhas, com um ligeiro aumento da temperatura até sexta-feira, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Confira a previsão do estado do tempo para esta semana:

Segunda-feira

De acordo com estes dados, esta segunda-feira o céu vai estar um pouco nublado em todos os distritos. Quanto às temperaturas, a norte, prevê-se 20ºC de máxima e 9ºC de mínima para o Porto, sendo que no interior do território, a os termómetros devem atingir 19ºC em Bragança, onde a mínima é de apenas 1ºC neste início de semana.

No centro, a máxima para Coimbra é de 22ºC, com a mínima a rondar os 10ºC. Em Lisboa, a máxima prevista pelo IPMA é de 20ºC e a mínima 10ºC. Em Évora deve verificar-se a mesma temperatura máxima que em Lisboa, mas a mínima deve rondar os 6ºC.



A sul, em Beja os termómetros devem atingir os 19ºC de máxima e os 8ºC de mínima, semelhante a Faro, onde as previsões apontam para 10ºC de mínima.

Nos Açores, 17ºC de máxima e 13ºC de mínima para Ponta Delgada e Angra do Heroísmo . 18ºC de máxima e 14ºC de mínima são as previsões para a Horta e Flores.

Terça-feira

Na terça-feira, o sol vai estar limpo em todo o continente e há uma subida ligeira das temperaturas. No norte do país, o Braga é o distrito onde vai estar mais calor, 26ºC de máxima. No Porto, a máxima é de 23ºC, já em Bragança deve ficar pelos 21ºC de máxima e 3ºC de mínima.

No centro, os meteorologistas apontam para 25ºC em Coimbra e Lisboa, Santarém deve chegar aos 26ºC, Évora 24ºC.



A sul, 24ºC é a máxima para Beja e 25ºC para Faro.

Nas Ilhas, os Açores terão máximas a rondar os 17ºC em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, menos um grau que nas Flores e Horta (18ºC de máxima). Na Madeira, 18ºC para o Porto Santo e 21ºC para o Funchal.

Quarta-feira



A meio da semana, voltam as núvens ao norte do país. As máximas também descem ligeiramente para os os 23ºC no Porto e 24ºC em Braga e 21ºC em Bragança, onde a mínima volta a ser 3ºC.

No centro, o céu continua limpo e as temperaturas mantêm-se semelhantes a terça-feira: 25ºC de máxima para Lisboa e Coimbra, 26ºC em Setúbal e 23ºC em Évora.

A sul, Faro mantém os mesmos 25ºC e Beja também fica pelos 24ºC do dia anterior.

Nas ilhas, as Flores devem atingir os 19ºC, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo têm 18ºC de máxima e a Horta 17ºC, no arquipélago dos Açores. Na Madeira, Funchal deve contar com 24ºC de máxima e o Porto Santo 19ºC.

Em todo o continente e ilhas, as mínimas ficam entre os 10ºC e os 15ºC.

Quinta-feira

Na véspera do feriado, mantêm-se as núvens a norte do país. No Porto, a máxima cai para os 20ºC e a mínima para 8ºC, em Bragança a máxima é ligeiramente mais alta que na invicta (21ºC), mas a mínima é de 1ºC.

No centro, Coimbra tem a previsão de 20ºC de máxima e mínima de 9ºC. Lisboa tem prevista a mesma temperatura máxima, mas a mínima não deverá ficar abaixo dos 12ºC.

A sul, mantém-se altas as temperaturas em Faro (26ºC/14ºC) e em Évora, onde a máxima é de 25ºC e a mínima 10ºC.

Nas ilhas, as máximas devem ficar acima dos 20ºC em todo o arquipélago da Madeira, já nos Açores devem ficar abaixo da marca dos 20ºC.

Sexta-feira



No feriado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu limpo para a generalidade do território. A norte, a máxima é de 20ºC para o Porto, 23ºC para Braga e 19ºC para Bragança.

Lisboa regista 23ºC de máxima, Coimbra 22º, no litoral centro do país. No interior, Évora atinge os 24ºC.

No sul do território, Faro regista 24ºC. Já nas ilhas, as temperaturas não devem ir para além dos 20ºC tanto nos arquipélagos dos Açores como da Madeira.

Pode conferir as previsões para a sua localidade através do Portal do IPMA.