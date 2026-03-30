Suspeito de ataque com gás no Metro do Porto em prisão preventiva

Um homem suspeito de um ataque com gás no Metro do Porto, no dia 18 de março, que deixou seis pessoas feridas, foi detido e ficou em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a PSP do Porto.

Segundo comunicado desta força policial, o homem tem 46 anos e foi detido na baixa do Porto na quarta-feira, com uma botija de gás, uma faca e um telemóvel roubado em sua posse.

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Tendo sido presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foi decidida a prisão preventiva como medida de coação.

No dia 18 de março, na estação de Ramalde, seis pessoas ficaram feridas, com três hospitalizadas, após um ataque com gás que interrompeu a circulação do metro durante cerca de uma hora.

O autor do ataque a uma composição que transportava, na altura, cerca de 50 pessoas, pôs-se em fuga, acreditando a PSP que o homem agora detido terá agido desta forma por "represália", após uma tentativa gorada de furto.