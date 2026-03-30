Universidade de Coimbra integra grupo de especialistas da ESA em meteorologia espacial

A Universidade de Coimbra (UC), através do seu Observatório Geofísico e Astronómico (OGAUC), tornou-se o primeiro membro português a integrar o grupo de especialistas do Serviço de Meteorologia Espacial da Agência Espacial Europeia (ESA), reforçando a presença nacional em redes científicas internacionais.

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Segundo a instituição, esta integração “reforça a presença de Portugal em estruturas científicas internacionais dedicadas ao estudo das perturbações espaciais e à sua previsão”, inserindo a investigação nacional nos principais mecanismos científicos da ESA.

A participação da UC neste grupo evidencia o trabalho desenvolvido na área da meteorologia espacial, que se dedica a analisar a atividade do Sol e os seus efeitos na Terra. Como sublinha a universidade, esta área estuda impactos em “sistemas tecnológicos críticos, como comunicações, navegação por satélite, aviação e redes elétricas”.

Entre os principais desafios está a capacidade de antecipar fenómenos extremos. A UC destaca que a previsão de eventos como tempestades solares é essencial, tratando-se de ocorrências “capazes de afetar infraestruturas na Terra e no espaço”.

A entrada neste grupo permite à universidade contribuir diretamente para programas europeus, tendo impacto em várias dimensões. De acordo com a UC, esta integração terá “impacto científico, tecnológico e socioeconómico”, ao mesmo tempo que reforça a capacidade nacional de monitorização e previsão.

Este reconhecimento internacional valoriza o trabalho desenvolvido no OGAUC, onde tem sido consolidada a investigação em física solar. A universidade considera que este passo “evidencia o trabalho desenvolvido na UC, em particular no OGAUC” nesta área científica.

Ao assumir um papel mais relevante neste domínio, a UC sublinha ainda que “reafirma o seu protagonismo científico global”, contribuindo para o fortalecimento do seu ecossistema de investigação.

A instituição destaca também o papel do UC Space Hub, referindo que este avanço “fortalece a missão do UC Space Hub, transformando investigação de ponta em valor real” e consolidando a Universidade de Coimbra como “um parceiro incontornável no ecossistema tecnológico e espacial europeu”.