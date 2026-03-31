Acidente na Madeira faz seis feridos alguns de nacionalidade alemã

Um acidente que ocorreu esta terça-feira entre duas viaturas na zona da Calheta, na Madeira, deixou seis feridos, quatro deles de nacionalidade alemã e dois espanhóis, segundo fontes da Proteção Civil.

De acordo com o comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) entre os feridos encontravam-se dois adultos e duas crianças e uma das viaturas envolvidas captou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo fonte do centro de situação e gestão de emergência do serviço regional de Proteção Civil da Madeira, o alerta foi dado pelas 18h25 e foram mobilizados um total de seis viaturas e 13 operacionais para o local, incluindo a equipa médica, dois dos adultos encontravam-se numa das viaturas e os restantes dois adultos e duas crianças noutra.

Uma vítima foi transportada para a urgência do centro de Saúde da Calheta e as restantes para o hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, adiantou a mesma fonte que não especificou se havia feridos graves neste acidente.

A mesma fonte adiantou que não há estradas cortadas por causa deste acidente.