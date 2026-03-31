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Carlos Cabreiro é o novo diretor da PJ. Luís Neves já reagiu
31 mar, 2026 - 13:24 • Daniela Espírito Santo , Pedro Mesquita , Liliana Monteiro
Novo diretor lidera há dez anos a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T). Numa declaração exclusiva à Renascença, o ministro da Administração Interna faz rasgados elogios ao seu sucessor.
A Polícia Judiciária já tem novo diretor nacional. Trata-se de Carlos Cabreiro, que era, há dez anos, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ.
A informação foi confirmada esta terça-feira pelo Governo, num despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Justiça.
Cabreiro, coordenador superior de investigação criminal desde 2019, assume o cargo durante três anos. É, segundo o comunicado enviado pelo Governo, natural de Miranda do Douro e, aos 59 anos, está na Polícia Judiciária desde 1991. É, igualmente, "licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa" e tem uma "pós-graduação em guerra de informação pela Academia Militar".
De acordo com o curriculum enviado à Renascença pela PJ, Cabreiro tornou-se inspetor na Direção Central de Combate à Corrupção, Fraudes e Infrações Económico-Financeiras em 1996, "assumindo a coordenação da da BICI, (Brigada de Investigação da Criminalidade Informática), a UNICEO (Unidade Nacional de Informação sobre Crime Económico Organizado) e a BP (Brigada de Pesquisa)".
Seguir-se-iam vários cargos de coordenação de secções de investigação relacionadas com criminalidade informática e tecnológica, bem como criminalidade económica e financeira. É, igualmente, formador da Escola de Polícia Judiciária, onde deu ações de formação nas áreas que domina: criminalidade informática, direito penal e direito processual penal.
Luís Neves elogia sucessor. "É uma escolha excelente"
Numa declaração exclusiva à Renascença, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, faz rasgados elogios ao seu sucessor como diretor Nacional da Policia Judiciária.
"É uma escolha excelente, extraordinária", admite, numa curta declaração feita breves momentos após ter sido conhecido o nome do seu sucessor. "Fará um grande mandato", acrescentou não confirmando nem desmentido se foi consultado para a escolha. "Não tenho mais nada a dizer. Já está dita essa declaração", remata.
[Notícia atualizada às 13h56 de 31 de março de 2026 para acrescentar mais detalhes e declarações de Luís Neves]
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