Carlos Cabreiro é o novo diretor da PJ. Luís Neves já reagiu

A Polícia Judiciária já tem novo diretor nacional. Trata-se de Carlos Cabreiro, que era, há dez anos, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ.

A informação foi confirmada esta terça-feira pelo Governo, num despacho conjunto do primeiro-ministro e da ministra da Justiça.

Cabreiro, coordenador superior de investigação criminal desde 2019, assume o cargo durante três anos. É, segundo o comunicado enviado pelo Governo, natural de Miranda do Douro e, aos 59 anos, está na Polícia Judiciária desde 1991. É, igualmente, "licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa" e tem uma "pós-graduação em guerra de informação pela Academia Militar".

De acordo com o curriculum enviado à Renascença pela PJ, Cabreiro tornou-se inspetor na Direção Central de Combate à Corrupção, Fraudes e Infrações Económico-Financeiras em 1996, "assumindo a coordenação da da BICI, (Brigada de Investigação da Criminalidade Informática), a UNICEO (Unidade Nacional de Informação sobre Crime Económico Organizado) e a BP (Brigada de Pesquisa)".