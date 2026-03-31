Carrinha do Cidadão chega a Carrazeda de Ansiães a partir de 6 de abril

A partir do próximo dia 6 de abril, o concelho de Carrazeda de Ansiães passa a contar com um novo serviço de proximidade: a Carrinha do Cidadão. A iniciativa consiste na implementação de um Balcão da Inclusão móvel, que irá percorrer várias aldeias, aproximando os serviços públicos das populações.

Em comunicado, a autarquia explica que “esta unidade móvel foi pensada para garantir que todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, têm acesso facilitado aos serviços essenciais, sem necessidade de se deslocarem à sede do concelho”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Carrinha do Cidadão está especialmente direcionada para pessoas com deficiência ou incapacidade, população idosa e cidadãos com dificuldades no acesso digital.

“Vivemos numa era cada vez mais digital, mas nem todos conseguem acompanhar essa realidade. Esta carrinha vem precisamente colmatar essa lacuna”, sublinha a autarquia.

Equipada para prestar diversos serviços de forma prática, rápida e acessível, a unidade permitirá tratar de assuntos administrativos, sociais e digitais no próprio local. Entre os serviços disponíveis destacam-se a inscrição em atividades, marcação de transporte gratuito para o IPO, pagamento de rendas e atividades, bem como pedidos de apoio, licenciamentos e informações de urbanismo.

Na área social, a carrinha garante acesso a apoios municipais essenciais, como o Cartão Sénior, Cartão Jovem, apoio à natalidade, bolsas de estudo, melhoria habitacional e apoio a pessoas com deficiência ou doenças crónicas. “Este é um serviço que vai muito além da burocracia: é um verdadeiro apoio social de proximidade”, destaca a autarquia.

No plano digital, haverá apoio no preenchimento de formulários, utilização de plataformas online e marcação de serviços públicos. A unidade inclui ainda um sistema PayShop, permitindo o pagamento imediato de faturas de água, luz e gás.

Para o município, esta medida representa “um passo decisivo na modernização administrativa e na promoção da inclusão social”, sendo particularmente relevante num território de baixa densidade e com população envelhecida.

“A Carrinha do Cidadão é mais do que um serviço itinerante — é um compromisso claro de que nenhum cidadão ficará para trás”, conclui a nota da autarquia.