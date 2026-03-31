Caso dos influencers: Escolas devem analisar historial online antes de aprovar atividades

A verificação do historial online é uma das recomendações do grupo de trabalho, criado pelo Governo, na sequência da polémica com influencers pornógrafos e misóginos nas escolas. As novas orientações já foram enviadas às escolas.

As conclusões do grupo de trabalho sobre a “Proibição do desenvolvimento de atividades contrárias aos fins visados pelas instituições educativas” foram divulgadas esta terça-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

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O relatório (consulte aqui em versão PDF) não introduz novas regras nos estabelecimentos de ensino, mas enumera um conjunto de princípios que devem estar presentes na avaliação de atividades a desenvolver por pessoas externas à escola.

Entre esses princípios está a identificação de fatores de risco, como por exemplo, “conteúdos sexualizados, pornográficos ou inadequados ao contexto escolar”, promoção comercial desajustada ou utilização indevida da imagem e dados pessoais dos alunos.