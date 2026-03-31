- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
RASI
Cerca de 23 mil imigrantes notificados para abandonar o país em 2025
31 mar, 2026 - 23:18 • Lusa
Relatório de Segurança Interna indica que, no ano passado, foram afastadas 252 pessoas do território nacional.
Cerca de 23 mil imigrantes foram notificados para abandonarem voluntariamente Portugal no ano passado, um aumento exponencial em relação a 2024, quando foram registadas 444 notificações, revela esta terça-feira o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI 2025).
"Foram efetuadas 23.134 notificações para abandono voluntário do território nacional, tendo ainda sido instaurados 298 processos de expulsão administrativa e proferidas 91 decisões", lê-se no documento aprovado pelo Conselho Superior de Segurança Interna e entregue no parlamento.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em 2024, tinham sido 444 os estrangeiros notificados para abandono voluntário do país e 195 os imigrantes com processos administrativos de expulsão.
Esta subida de notificações para que estrangeiros abandonem Portugal ocorre quando ainda não está em vigor a lei que permite acelerar o afastamento de imigrantes em situação irregular, aprovada pelo Governo a 19 de março e que deu entrada na Assembleia da República para discussão na segunda-feira.
Relativamente aos afastamentos, o RASI referente a 2025 indica que foram afastadas 252 pessoas do território nacional, 70 no âmbito de expulsões administrativas, 22 em sede de procedimento de condução à fronteira e 160 em cumprimento de decisão judicial de pena acessória de expulsão.
RASI 2025: Aumentam os crimes de ódio e a radicalização de jovens online
As polícias registaram 449 participações por crime(...)
Em relação ao controlo de fronteiras, o relatório dá conta que foram concedidos 3.152 vistos (-24,7%) em postos de fronteira, tendo sido a maioria concedida em postos de fronteira marítimos, e registadas 2.140 recusas de entrada em Portugal, todas em postos de fronteira aérea.
Segundo o documento, a falta de documentação válida comprovando a finalidade e as condições de estada (1.197) e a falta de visto ou de título de residência válido (400) constituíram os principais fundamentos da recusa de entrada no país e, entre as nacionalidades, o Brasil destaca-se com 749 recusas de entrada, seguido por Angola com 396.
O RASI sublinha que as polícias realizaram no ano passado 4.627 ações de inspeção e fiscalização a imigrantes residentes no país, mais 3.547 do que em 2024, que incidiram em vários ramos de atividade económica como estabelecimentos hoteleiros e de restauração, estaleiros de obras e explorações agrícolas.
Nestas fiscalizações as autoridades identificaram 1.006 cidadãos em situação ilegal (mais 855 do que em 2024), num universo de 85.840 cidadãos identificados, refere o documento, salientando que a maioria dos cidadãos identificados em situação ilegal registou-se em ações na via pública.
No ano passado aumentaram em 251,3% os crimes relativos à imigração ilegal, que abrangem seis tipologias criminais, designadamente o auxílio à imigração ilegal, o casamento de conveniência, a violação da medida de interdição de entrada, a associação de auxílio à imigração ilegal e a angariação de mão-de-obra ilegal, num total de 1.205.
Entre as seis tipologias criminais associadas à imigração ilegal a que mais cresceu foram os casamentos por conveniência, que passaram de 12 em 2024 para 60 em 2025, num aumento de 400%.
- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
- Nova proposta do PSD mantém perda de nacionalidade
- Lei da Nacionalidade: PS propõe alterações para garantir aprovação no Constitucional
- RASI: Crime de violação atinge o valor mais elevado da última década
- RASI 2025: Aumentam os crimes de ódio e a radicalização de jovens online
- Forças policiais registam quase 30 mil participações por violência doméstica em 2025
- Prisões atingiram em 2025 capacidade máxima pela primeira vez em seis anos
- Nova proposta do PSD mantém perda de nacionalidade
- Lei da Nacionalidade: PS propõe alterações para garantir aprovação no Constitucional
- RASI: Crime de violação atinge o valor mais elevado da última década
- RASI 2025: Aumentam os crimes de ódio e a radicalização de jovens online
- Forças policiais registam quase 30 mil participações por violência doméstica em 2025
- Prisões atingiram em 2025 capacidade máxima pela primeira vez em seis anos