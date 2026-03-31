"Comportamentos muito propagados online" podem ajudar a explicar aumento das violações em Portugal

É o maior número de participações de violação da última década. Segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) divulgados esta terça-feira, o crime de violência sexual aumentou em 2025.



Para a Carla Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), estamos perante um fenómeno preocupante a que não é alheio a influência do mundo digital.

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“Perante os dados, teremos aqui uma potencial dupla origem”, considera a responsável, reconhecendo que há uma “maior consciencialização das vítimas e dos seus direitos e daquilo que é a violência propriamente dita”.

Por outro lado, o aumento de casos poderá estar relacionado com “um conjunto de comportamentos que têm sido muito propagados online, e que, de alguma forma, fomentam e incitam à prática de atos violentos e, nomeadamente, no âmbito da violência sexual”, indica Carla Ferreira.

Em 2025, foram reportados 578 crimes de violação em Portugal, uma subida de 6,4% em relação ao ano anterior.

Em contrapartida, segundo o RASI, o número de as participações de violência doméstica desceu pelo terceiro ano consecutivo. Foram registadas 29 644 – menos 1,9% do que em 2024.