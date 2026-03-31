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Dois feridos graves em acidente com fogareiro em Borba
31 mar, 2026 - 16:22 • Lusa
Explosão de fogareiro em Borba provoca dois feridos graves e aciona helicóptero do INEM.
Dois homens, de 50 e 18 anos, sofreram esta terça-feira queimaduras graves quando acendiam um fogareiro em Borba, no distrito de Évora, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
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A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que os dois homens foram transportados para o hospital de Évora, um num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e outro de ambulância.
O alerta para este acidente, registado na Rua Florbela Espanca, foi dado às 12h08, adiantou a fonte do comando sub-regional.
Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Borba, do INEM e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz, e o helicóptero.
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