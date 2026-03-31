Ensino Superior: Governo quer novas regras de acesso aos concursos especiais

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O Governo quer mudar as exigências mínimas de acesso ao Ensino Superior para todos os que recorrerem aos concursos especiais. Esta é uma das propostas que consta na revisão do Decreto-Lei de Graus e Diplomas, que prevê a definição de requisitos de aptidão à entrada para cada nível de estudos: cursos curtos, licenciatura, mestrados e doutoramentos. À Renascença, a secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico, afirma que a proposta de diploma, que “já vem do que está em vigor, diz que caso os alunos não entrem pelo Concurso Nacional de Acesso, então é o órgão estatutariamente competente das instituições que define como é que se acede aos ciclos de estudo”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cláudia Sarrico garante: “não vamos mexer no Concurso Nacional de Acesso”, para o qual os alunos fazem os exames nacionais no ensino secundário, sendo que estes alunos “têm a literacia e a numeracia que lhes permitiria ser bem sucedidos” no Superior.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. Temos cursos que ao fim de um ano 40 ou 50% dos alunos já não estão inscritos

A secretária de Estado acrescenta que “pouco mais de metade dos alunos entra no Ensino Superior, no primeiro ano, pela primeira vez, pelo Concurso Nacional de Acesso”. A governante explica que “há uma outra série de outros concursos e outras vias de entrada que representam quase metade dos alunos que entram no Superior: maiores de 23, são os cursos técnicos superiores profissionais, são os alunos estrangeiros e outro tipo de concursos locais, só estes representam 11% do acesso”. Cláudia Sarrico sublinha que o que “se quer é criar referenciais comuns de entrada”, a todos os concursos. “Queremos é diplomados, não é ingressos” Nestas declarações à Renascença, a secretária de Estado do Ensino Superior diz que os requisitos mínimos têm de ser mais exigentes para evitar o abandono dos estudos. Cláudia Sarrico concretiza “que há cursos que, ao fim de um ano, 40 ou mesmo 50% dos alunos já não estão inscritos no curso”, o que “implica para o indivíduo e para as famílias um custo direto, em termos de propinas, e um custo de oportunidade, porque enquanto lá esteve não trabalhou, mas um custo também para a sociedade porque o cidadão contribuinte sustenta o financiamento do Ensino Superior”, o que leva esta responsável a dizer que “queremos é diplomados, não é ingressos”.