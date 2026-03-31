Forças policiais registam quase 30 mil participações por violência doméstica em 2025

As forças policiais registaram quase 30 mil participações por violência doméstica em 2025, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), mantendo-se o padrão de maioria de vítimas mulheres e maioria de agressores homens. O número de vítimas mortais aumentou de 22 para 27, no ano passado, adiantou o primeiro-ministro, Luís Montenegro. De acordo com o RASI 2025, que foi entregue esta terça-feira no parlamento, no ano passado houve 29.644 participações por violência doméstica, o que representa uma redução de 577 casos (1,9%). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A tendência de diminuição de participações regista-se desde 2022, ano com um aumento recorde de 15% e com o maior número de queixas registadas desde 2016, com 30.488 casos.

Do total de denúncias em 2025, a violência doméstica entre cônjuges ou companheiros representou 85,5%, com 25.357 casos, menos 2,2% do que no ano anterior. A violência doméstica contra crianças registou 1.122 casos, registando-se um aumento de 8,6% face a 2024. Quem são as vítimas e os agressores? Relativamente à caracterização dos intervenientes e das ocorrências, o RASI refere que se mantém "o mesmo padrão que vem sendo observado nos últimos anos", registando-se 44.571 vítimas, 69% das quais mulheres, a maioria (70,5%) com 25 anos ou mais. Em relação aos agressores, os dados mostram que foram denunciadas 41.694 pessoas, 78% das quais homens, quase todos (92,4%) com 25 anos ou mais. O documento salienta que há registo de 2.988 agressores com idade entre os 16 e os 24 anos e 86 com menos de 16 anos.