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Incêndio: A1 reaberta nos dois sentidos em Aveiro

31 mar, 2026 - 15:35 • Redação, com Lusa

Fogo que mobiliza mais de 200 operacionais entrou em resolução.

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Mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Aveiro, não havendo casas em risco, informou fonte dos Bombeiros.

A autoestrada A1 vai ser cortada nos dois sentidos na zona de Albergaria-a-Velha, disse à Renascença fonte da Brisa.

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O alerta para o incêndio no lugar de Eixo, em Aveiro, foi dado cerca das 11h30.

Em declarações à Lusa, a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, disse que o incêndio tem uma frente ativa, mas com algumas projeções.

A mesma responsável referiu ainda que não há casas, nem indústrias em risco.

Pelas 17h05, estavam mobilizados no combate ao fogo 160 operacionais, apoiados por 47 viaturas e quatro meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 17h08]

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