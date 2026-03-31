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Aveiro
Incêndio: A1 reaberta nos dois sentidos em Aveiro
31 mar, 2026 - 15:35 • Redação, com Lusa
Fogo que mobiliza mais de 200 operacionais entrou em resolução.
Mais de uma centena de bombeiros estão a combater um incêndio florestal em Aveiro, não havendo casas em risco, informou fonte dos Bombeiros.
A autoestrada A1 vai ser cortada nos dois sentidos na zona de Albergaria-a-Velha, disse à Renascença fonte da Brisa.
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O alerta para o incêndio no lugar de Eixo, em Aveiro, foi dado cerca das 11h30.
Em declarações à Lusa, a comandante dos Bombeiros Novos de Aveiro, Marisa Artur, disse que o incêndio tem uma frente ativa, mas com algumas projeções.
A mesma responsável referiu ainda que não há casas, nem indústrias em risco.
Pelas 17h05, estavam mobilizados no combate ao fogo 160 operacionais, apoiados por 47 viaturas e quatro meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
[notícia atualizada às 17h08]
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