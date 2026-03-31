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Lisboa: Derrocada em prédio devoluto na Avenida Almirante Reis

31 mar, 2026 - 18:41 • Lusa

Sapadores Bombeiros estão a tentar perceber se há vítimas entre os escombros.

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O teto de um prédio devoluto na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, ruiu esta terça-feira, desconhecendo-se se estaria alguém no interior do edifício, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.

De acordo com a fonte, a derrocada ocorreu pelas 13h30 "num prédio devoluto de dois andares" no Largo de Santa Bárbara, na Avenida Almirante Reis.

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Ainda segundo a fonte, pelas 18h15 continuava sem se saber se estaria "lá [dentro] alguém ou não".

A essa hora estavam no local 30 operacionais e 10 viaturas do Regimento dos Sapadores Bombeiros.

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