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Museus. Sindicatos suspendem greve de abril após proposta do Governo

31 mar, 2026 - 15:01 • Lusa

Protesto dos trabalhadores dos monumentos e sítios arqueológicos nos feriados dura há dois anos.

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A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) suspendeu greves nos museus marcadas para os feriados de 3 e 25 de abril, após a tutela ter apresentado uma proposta, revelou esta terça-feira fonte sindical.

Contactado pela agência Lusa, Orlando Almeida, da FNSTFPS, afirmou que a decisão surgiu após os sindicatos se reunirem na segunda-feira ao fim da tarde com representantes da tutela.

"O Governo apresentou na reunião uma proposta que vamos avaliar e por essa razão o processo de luta ficará suspenso durante duas semanas para uma ronda negocial", explicou o dirigente sindical.

A FNSTFPS, que convoca a paralisação, entregou o pré-aviso de greve para os dias 3 e 25 de abril na última quinta-feira, no âmbito de um protesto dos trabalhadores dos monumentos e sítios arqueológicos nos feriados que dura há dois anos.

Os cerca de 950 trabalhadores de portaria e vigilância dos 38 equipamentos tutelados pela empresa pública MMP reclamam uma "justa compensação" da prestação em dias feriados, já que, alegam, recebem menos de 20 euros líquidos, valor que consideram "insuficiente e injusto".

A greve tem encerrado vários museus e monumentos pelo país em feriados, incluindo alguns dos mais visitados em Portugal, como o Castelo de Guimarães e o Paço dos Duques, o Convento de Cristo, a Fortaleza de Sagres e o Palácio Nacional de Mafra, entre outros.

Em 2024, os trabalhadores realizaram uma concentração junto ao Ministério da Cultura, no Campus XXI, para exigir a valorização do trabalho prestado em dias feriados, o cumprimento do horário e dos seus limites legais, e a valorização dos trabalhadores com funções de vigilância e receção, segundo a federação nacional de sindicatos.

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