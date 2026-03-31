Operação Páscoa da PSP reforça aeroportos com agentes deslocados de outras unidades

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a implementar uma operação especial para a época da Páscoa que levou à mobilização de dezenas de agentes de várias unidades para reforçar o controlo fronteiriço nos aeroportos de Lisboa e Faro, os dois principais pontos de entrada no país.

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O plano de contingência definido pela Direção Nacional tem como prioridade garantir fluidez no movimento de passageiros, sem comprometer a segurança.

À Renascença, o porta-voz da PSP, subintendente Sérgio Soares, sublinha que o reforço já está no terreno e em pleno funcionamento.

“Um reforço de 30 polícias com formação de guarda-fronteira no aeroporto de Lisboa, que já estão no terreno, estão a trabalhar. Um reforço de 15 polícias no aeroporto de Faro, também já no terreno, a trabalhar”, indica.

Além disso, foi criada nova capacidade operacional no principal aeroporto do país.

“Foi ativada, em coordenação com as entidades aeroportuárias, uma nova zona de controlo fronteiriço no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, maximizando o controlo manual com mais 10 postos de controlo de fronteira”, adianta.

A origem destes agentes resulta de uma reorganização interna da PSP, envolvendo diferentes unidades e serviços: “São polícias que têm formação de guarda de fronteira, que estão colocados em diferentes unidades da Polícia de Segurança Pública e que nesta época da Páscoa foram reforçar estes dois aeroportos.”

Segundo o subintendente Sérgio Soares, esta redistribuição de recursos é uma prática necessária em períodos de maior exigência operacional.

“É uma questão de gestão de meios e que a Polícia de Segurança Pública tem que fazer em momentos em que há essa necessidade”, sublinha.

A PSP antecipa um aumento significativo do número de passageiros, sobretudo em Lisboa e Faro, que concentram a maioria do tráfego aéreo nacional.

De acordo com o porta-voz da PSP, “só estes dois aeroportos concentram cerca de 80% do fluxo de passageiros, e só na semana da Páscoa estimamos receber cerca de 75 mil passageiros por dia nas nossas fronteiras aéreas.”

Este crescimento está associado tanto ao turismo como ao regresso temporário de portugueses residentes no estrangeiro.

Apesar do reforço de meios, a polícia admite que poderão ocorrer constrangimentos pontuais nos períodos de maior afluência, apelando à compreensão dos passageiros.

A Direção Nacional garante, contudo, que todo o dispositivo foi desenhado para responder ao aumento da procura, mantendo o foco na missão da PSP.

“É aqui uma gestão de meios, de balanceamento de recursos humanos que está a ser feita para assegurar este desafio nesta altura da Páscoa, nas nossas fronteiras aéreas, sempre com o foco no cumprimento da nossa missão”, conclui.