Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Presidente do INEM diz que houve "falha deontológica grave" na greve de 2024

31 mar, 2026 - 22:55 • Lusa

INEM "pura e simplesmente deixou de atender as chamadas" durante a greve de 2024, insiste o presidente do INEM.

A+ / A-

O presidente do INEM considerou esta terça-feira que houve "uma falha deontológica grave" durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) em 2024, afirmando que o instituto "pura e simplesmente deixou de atender as chamadas".

"Eu já fiz estas declarações, uma vez fui criticado por esse feito, mas acho que houve uma falha deontológica grave", salientou Luís Mendes Cabral na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para apurar responsabilidades durante a greve no final de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

O responsável reforçou ainda que na área da saúde há limites que não podem ser ultrapassados, independentemente das reivindicações laborais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"As profissões na área da saúde sabem que apesar das justas reivindicações não devem ultrapassar certos limites, sob pena de prejudicar quem confia em nós e não tem alternativa", sublinhou.

Luís Mendes Cabral frisou, no entanto, que esta avaliação corresponde à sua leitura pessoal enquanto médico e dirigente na altura, e não à posição institucional atual do INEM. "É a leitura que faço enquanto Luís Cabral em 2024 nos Açores a olhar para aquilo que foi a greve do INEM", concluiu.

Greve de técnicos do INEM com adesão quase total, garante sindicato

Greve de técnicos do INEM com adesão quase total, garante sindicato

Os técnicos de emergência pré-hospitalar do Instit(...)

Durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, entre 30 de outubro e 4 de novembro de 2024, registaram-se 12 mortes, três das quais associadas a atrasos no socorro, segundo a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

"Há uma decisão externa ao INEM nesse dia, para que naquele dia em concreto as coisas acontecessem como aconteceram", acrescentou.

Sobre as medidas tomadas para que uma futura greve não tenha consequências idênticas à de 2024 – em que morreram pelo menos 12 pessoas e em três casos os óbitos foram relacionados com os atrasos no socorro –, Luis Cabral referiu o aumento do rácio de profissionais no CODU a fazer atendimento, o reforço com a contratualização de ambulâncias com os bombeiros, assim como o aumento dos Postos de Emergência Médica (PEM).

"E o atendimento no CODU não será única e exclusivamente feito pelos TEPH. Há alternativas para salvaguardar, se necessário", acrescentou.

Quanto aos protocolos que os técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) contavam já ver aplicados, depois das garantias que receberam do Ministério da Saúde, disse que a administração endovenosa de medicação implica uma prescrição médica e, no quadro normativo atual, "implica que a administração seja feita pelo enfermeiro".

"Não é possível pedir que alguém desempenhe funções para as quais neste momento em Portugal é preciso fazer quatro anos de licenciatura, sem fazer quatro anos de licenciatura", afirmou.

Composta por 24 deputados para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?