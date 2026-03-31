Prisões atingiram em 2025 capacidade máxima pela primeira vez em seis anos

As prisões portuguesas atingiram em 2025 o seu nível de capacidade máxima pela primeira vez em seis anos, revelou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), entregue esta terça-feira na Assembleia da República.

De acordo com o documento, o ano de 2025 terminou com uma taxa de ocupação de 103,4% nas prisões e, "pela primeira vez, verifica-se uma situação de sobrelotação do sistema prisional".

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No total, estavam nas cadeias portuguesas 13.136 presos, incluindo 361 inimputáveis e mais de três mil presos preventivos.

Do número total de reclusos, a maioria tem nacionalidade portuguesa - o equivalente a 81,9% -, "tendo o valor relativo dos reclusos estrangeiros, que na última década havia caído 3,8%, subido, pelo terceiro ano consecutivo".

Em relação aos estrangeiros, o padrão de distribuição manteve-se semelhante ao dos últimos anos, com destaque para o continente africano, "prevalecendo os países africanos de língua oficial portuguesa, sobretudo Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau", lê-se no documento, que soma ainda presos com origem na América do Sul, com destaque para o Brasil.