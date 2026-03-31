RASI: Crime de violação atinge o valor mais elevado da última década

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que 2025 trouxe "um aumento da criminalidade geral participada" e uma diminuição da criminalidade violenta e grave. As violações atingiram o maior número da última década.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou que "a pequena oscilação" na criminalidade geral e na criminalidade violenta mostra a estabilização dos números em Portugal.

Os números constam do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI). A criminalidade geral participada registou um aumento de 3,1%.

"Este crescimento resulta, sobretudo, de tipologias de crime associadas ao maior reforço de fiscalização das autoridades e a uma maior proatividade policial, em áreas como a criminalidade rodoviária, detenção de armas proibidas, desobediência, entre outras", lê-se na nota do Sistema de Segurança Interna enviada à comunicação social.

Já a criminalidade violenta e grave participada "diminuiu 1,6%".

Luís Montenegro presidiu à reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, que aprovou o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, que será ainda hoje remetido ao Parlamento.

Ao longo da última década, Portugal continua a não registar oscilações muito expressivas, tendência que o RASI de 2025 confirma.