Genéricos geraram poupança de mais de 666 milhões de euros em 2025

Os medicamentos genéricos geram a cada minuto 1.267 euros em poupança, somando em 2025 mais de 666 milhões para as famílias para o Estado, revelam dados divulgados esta quarta-feira, que apontam uma ligeira quebra comparativamente a 2024.

Este ano, os medicamentos genéricos já geraram uma poupança superior a 164 milhões de euros, segundo os dados da Associação Nacional das Farmácias (ANF) e da Associação Portuguesa de Medicamentos pela Equidade em Saúde (Equalmed).

"A cada segundo, a dispensa de medicamentos genéricos (MG) nas farmácias comunitárias gerou uma libertação de recursos de 21,13 euros, o equivalente a 1.267 euros por minuto, 76 mil euros por hora e mais de 1,8 milhões de euros por dia para as famílias portuguesas e para o Estado", salientam as associações em comunicado.

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Segundo os dados, os genéricos permitiram alocar à saúde um financiamento superior a 666 milhões de euros em 2025, menos 4,1 milhões euros do que em 2024.

"Este valor sugere uma relativa estabilização dos recursos libertados pelos medicamentos genéricos, tendo em conta a trajetória crescente que tinha vindo a aumentar todos os anos desde 2018. Ainda assim, entre 2011 e 2025, os MG já permitiram libertar mais de 7,2 mil milhões de euros", salientam.

Segundo as associações, o valor dos recursos libertados em 2025 por genéricos é equivalente à despesa com medicamentos das Unidades Locais de Saúde do SNS de Santa Maria, de Coimbra e de São José, segundo o relatório de monitorização da despesa com medicamentos em contexto hospitalar do Infarmed, e daria para pagar integralmente a construção do novo Hospital de Lisboa Oriental (que ronda os 380 milhões de euros) e do novo Hospital do Oeste (265 milhões).