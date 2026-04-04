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Buscas por jovem desaparecido no mar da Costa de Caparica prosseguem em terra
04 abr, 2026 - 16:25 • Lusa
O jovem encontrava-se acompanhado dos amigos a jogar futebol, tendo entrado no mar e acabado por desaparecer, na tarde de quarta-feira,
As autoridades prosseguem este sábado as buscas pelo jovem que desapareceu na quarta-feira numa praia da Costa de Caparica, mas apenas por terra, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Ricardo Sá Granja adiantou que, até sexta-feira, as buscas pelo jovem, de 17 anos, se fizeram também por mar, mas que passaram a partir de sábado a ser feitas apenas por terra, no âmbito das ações regulares de patrulha da AMN.
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O responsável acrescentou que na sexta-feira houve um alargamento das buscas para sul, até à Fonte da Telha, perímetro que se mantém, sem que o jovem, desaparecido na praia do Dragão Vermelho, tenha sido localizado.
Autoridades retomam buscas por jovem desaparecido em praia da Costa da Caparica
Jovem desapareceu no mar, na tarde de quarta-feira(...)
Segundo a AMN, o jovem encontrava-se acompanhado dos amigos a jogar futebol, tendo entrado no mar e acabado por desaparecer, na tarde de quarta-feira, naquela praia do concelho de Almada, no distrito de Setúbal.
Nas buscas, estiveram envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima e do projeto "SeaWatch".
Coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lisboa, as operações mobilizaram ainda os Bombeiros de Cacilhas, a Proteção Civil de Almada e as associações de nadadores-salvadores da Costa da Caparica.
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