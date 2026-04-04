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Buscas por jovem desaparecido no mar da Costa de Caparica prosseguem em terra

04 abr, 2026 - 16:25 • Lusa

O jovem encontrava-se acompanhado dos amigos a jogar futebol, tendo entrado no mar e acabado por desaparecer, na tarde de quarta-feira,

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As autoridades prosseguem este sábado as buscas pelo jovem que desapareceu na quarta-feira numa praia da Costa de Caparica, mas apenas por terra, disse à Lusa o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Ricardo Sá Granja adiantou que, até sexta-feira, as buscas pelo jovem, de 17 anos, se fizeram também por mar, mas que passaram a partir de sábado a ser feitas apenas por terra, no âmbito das ações regulares de patrulha da AMN.

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O responsável acrescentou que na sexta-feira houve um alargamento das buscas para sul, até à Fonte da Telha, perímetro que se mantém, sem que o jovem, desaparecido na praia do Dragão Vermelho, tenha sido localizado.

Autoridades retomam buscas por jovem desaparecido em praia da Costa da Caparica

Autoridades retomam buscas por jovem desaparecido em praia da Costa da Caparica

Jovem desapareceu no mar, na tarde de quarta-feira(...)

Segundo a AMN, o jovem encontrava-se acompanhado dos amigos a jogar futebol, tendo entrado no mar e acabado por desaparecer, na tarde de quarta-feira, naquela praia do concelho de Almada, no distrito de Setúbal.

Nas buscas, estiveram envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima e do projeto "SeaWatch".

Coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lisboa, as operações mobilizaram ainda os Bombeiros de Cacilhas, a Proteção Civil de Almada e as associações de nadadores-salvadores da Costa da Caparica.

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