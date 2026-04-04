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Acidente
Incêndio em churrasqueira alastra para prédio em Lisboa
04 abr, 2026 - 18:21 • Carla Fino , João Cunha , Catarina Magalhães
Rua Morais Soares esteve cortada ao trânsito por pouco mais de uma hora depois do alerta.
Um incêndio deflagrou este sábado num prédio na Rua Morais Soares, no centro de Lisboa, segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa.
O alerta foi dado às autoridades às 17h04 para um incêndio que começou numa churrasqueira e alastrou para um prédio.
As autoridades ordenaram a evacuação dos populares do edifício. O fogo já estava extinto às 17h51, segundo as autoridades.
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A rua Morais Soares esteve cortada ao trânsito até às 18h45.
O prédio está habitável, podendo os moradores regressar as suas casas, e não se registaram feridos.
Já o restaurante, onde começou o incêndio, não tem condições para continuar a laborar este sábado.
No local estiveram seis viaturas dos bombeiros e carros de patrulha da PSP, disse ainda a fonte do Regimento dos de Lisboa, sem adiantar mais pormenores.
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