Incêndio em churrasqueira alastra para prédio em Lisboa

Um incêndio deflagrou este sábado num prédio na Rua Morais Soares, no centro de Lisboa, segundo os Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O alerta foi dado às autoridades às 17h04 para um incêndio que começou numa churrasqueira e alastrou para um prédio.

As autoridades ordenaram a evacuação dos populares do edifício. O fogo já estava extinto às 17h51, segundo as autoridades.

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A rua Morais Soares esteve cortada ao trânsito até às 18h45.

O prédio está habitável, podendo os moradores regressar as suas casas, e não se registaram feridos.

Já o restaurante, onde começou o incêndio, não tem condições para continuar a laborar este sábado.

No local estiveram seis viaturas dos bombeiros e carros de patrulha da PSP, disse ainda a fonte do Regimento dos de Lisboa, sem adiantar mais pormenores.