- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
Saúde
Quatro urgências hospitalares estão fechadas este sábado
04 abr, 2026 - 16:57 • Lusa
Cerca de 121 serviços de urgência estão abertas em todo o país.
Quatro urgências, três das quais de obstetrícia e uma de pediatria, estão encerradas este sábado, indicam as escalas de urgências publicadas no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
De acordo com o portal do SNS, estão fechadas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Santarém e Abrantes e o Hospital de Portimão tem encerrada a urgência de obstetrícia. A urgência pediátrica do Hospital Distrital de Torres Vedras também está fechada.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo as escalas, atualizadas pelos hospitais, as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospital de Braga, Amadora/Sintra, Santo André, em Leiria, e Infante Dom Pedro, em Leiria, estão condicionadas, atendendo apenas os casos encaminhados pelo INEM e as urgências internas.
Concentração de urgências “é encerramento de serviços e piores cuidados de saúde”, acusa sindicato
Sindicato dos Médicos do Sul junta-se a protesto n(...)
As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 121 serviços de urgência estão abertas em todo o país, a que se juntam 31 de ginecologia e obstetrícia que estão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.
O portal do SNS não tem disponibilizadas as escalas dos hospitais para domingo de Páscoa.
- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
- Concentração de urgências “é encerramento de serviços e piores cuidados de saúde”, acusa sindicato
- Saúde. Regulador ordena retriagem de utentes nas urgências após morte em Coimbra
- O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?
- Urgências regionais de obstetrícia são "a única solução que garante a segurança de grávidas e recém-nascidos"
- Ministra anuncia abertura de primeiras urgências regionais "dentro de pouco tempo"
- Mau tempo: Vila de Rei define pacote de 100 mil euros para urgências
- Concentração de urgências “é encerramento de serviços e piores cuidados de saúde”, acusa sindicato
- Saúde. Regulador ordena retriagem de utentes nas urgências após morte em Coimbra
- O que são urgências regionais de obstetrícia e quando vão abrir?
- Urgências regionais de obstetrícia são "a única solução que garante a segurança de grávidas e recém-nascidos"
- Ministra anuncia abertura de primeiras urgências regionais "dentro de pouco tempo"
- Mau tempo: Vila de Rei define pacote de 100 mil euros para urgências