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Sol vai brilhar no Domingo de Páscoa. Temperaturas a lembrar o verão

04 abr, 2026 - 21:00 • Catarina Magalhães

Previsão aponta para um acentuado arrefecimento noturno em várias regiões do país, de até 15ºC de diferença entre a temperatura máxima e mínima.

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E que tal um passeio neste Domingo de Páscoa? O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um dia de céu pouco nublado ou limpo em todo o país, embora os períodos de maior nebulosidade no litoral até à hora de almoço.

As temperaturas vão rondar entre os 20 aos 25ºC pelo país, sendo que em Lisboa, Braga, Setúbal, Santarém e Évora vão se registar quase 30ºC – temperaturas que fazem lembrar o verão.

Mas cuidado: a previsão aponta para um acentuado arrefecimento noturno em várias regiões do país, de até 15ºC de diferença entre a temperatura máxima e mínima.

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Na Grande Lisboa, o vento vai ser fraco, até 25 quilómetros por hora, e há possibilidade de uma neblina matinal.

Já pelo Grande Porto, as nuvens altas podem aparecer e vai se sentir uma repentina descida da temperatura, sobretudo nas terras do Interior.

No Sul, o vento será mais intenso, em especial nas serras da região.

Já na segunda-feira, a semana arranca com o céu nublado e com possibilidade de aguaceiros a partir da tarde por todo o país.

O vento vai tornar-se moderado, de 20 a 35 quilómetros por hora, e soprar rajadas de até 70 quilómetros por hora nas terras altas.

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