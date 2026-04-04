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Um morto e dois feridos em colisão em Viana do Castelo

04 abr, 2026 - 19:31 • Lusa

Vítima mortal é um homem de 50 anos que seguia no motociclo com a filha.

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Um homem de 50 anos morreu este sábado e a filha ficou em estado grave numa colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro em Afife, concelho de Viana do Castelo, disseram fontes da Proteção Civil.

A ocorrência foi registada às 15h13 na Estrada Nacional 13, na freguesia de Afife.

O balanço de vítimas mortais nas estradas portuguesas sobe para 14 pessoas, desde o início da Operação Páscoa da PSP e da GNR, a 2 de abril.

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Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse à Lusa que a colisão dos veículos causou uma vítima mortal, um ferido grave e um ligeiro.

Já fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo acrescentou que a vítima mortal é um homem de 50 anos que seguia no motociclo com a filha, que foi encaminhada para o hospital local em estado grave.

No local estiveram, além da corporação de Viana do Castelo, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.

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