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Investigação

Um morto e um ferido grave após ambos caírem de varanda em Viana do Castelo

04 abr, 2026 - 23:08 • Lusa

Vítima mortal é um homem de 30 anos e o ferido grave de 44 anos.

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Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade, após terem ambos caídos da varanda de um centro comercial em Barroselas, no concelho de Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para a queda, que aparentemente aconteceu no âmbito de uma discussão entre as duas vítimas, foi dado pelas 18h30, segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, em declarações à Lusa.

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A vítima mortal é um homem de 30 anos e o ferido grave, entretanto transportado para uma unidade hospitalar, um homem de 44 anos.

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