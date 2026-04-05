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Açores. Dois sismos registados na ilha do Faial este domingo
05 abr, 2026 - 15:05 • Daniela Espírito Santo com Lusa
IPMA regista dois abalos, de 2,6 e 3,2 na escala de Richter. Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores anuncia que pelo menos um deles foi sentido em algumas regiões da ilha.
Dois sismos foram registados, este domingo, no arquipélago dos Açores, segundo dados publicados online pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Nos comunicados, consultados pela Renascença às 15h00 deste domingo, adianta-se que um primeiro sismo, de 2,6 na escala de Richter, foi registado "nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores". O epicentro localizou-se "próximo de Madalena (Pico)". No mesmo comunicado, é dito que o abalo "não causou danos pessoais ou materiais", mas foi sentido "com intensidade máxima III" na escala de Mercalli modificada, nas "freguesias de Criação Velha (Pico) e Matriz (Faial)" e com "menor intensidade na freguesia de Angústias (Faial)".
O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) confirma o cenário, garantindo que, de facto, esse sismo foi sentido na ilha do Faial esta manhã mas atribuindo-lhe 2,7 na escala de Richter.
O abalo foi registado às 11h52 (12h52 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte de Madalena, na ilha do Pico, disse o CIVISA.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em Salão, Matriz e Feteira (concelho de Horta)", indicou.
Um segundo sismo foi registado, de acordo com a informação disponibilizada online pelo IPMA quatro minutos depois. Este segundo abalo aconteceu no mesmo local e foi mais forte que o primeiro: 3,2 na escala de Richter, segundo o IPMA. Também não terá causado danos pessoais ou materiais e foi sentido com a mesma intensidade máxima III "na freguesia de Criação Velha (Pico)". "Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Feteira e Angústias (Faial)", acrescenta o IPMA, em comunicado.
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A escala de Richter classifica os sismos consoante a magnitude: micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
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