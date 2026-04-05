Açores. Dois sismos registados na ilha do Faial este domingo

O abalo foi registado às 11h52 (12h52 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte de Madalena, na ilha do Pico, disse o CIVISA.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) confirma o cenário, garantindo que, de facto, esse sismo foi sentido na ilha do Faial esta manhã mas atribuindo-lhe 2,7 na escala de Richter.

Nos comunicados , consultados pela Renascença às 15h00 deste domingo, adianta-se que um primeiro sismo, de 2,6 na escala de Richter, foi registado "nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores". O epicentro localizou-se "próximo de Madalena (Pico)". No mesmo comunicado, é dito que o abalo "não causou danos pessoais ou materiais", mas foi sentido "com intensidade máxima III" na escala de Mercalli modificada, nas "freguesias de Criação Velha (Pico) e Matriz (Faial)" e com "menor intensidade na freguesia de Angústias (Faial)".

Dois sismos foram registados, este domingo, no arquipélago dos Açores, segundo dados publicados online pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em Salão, Matriz e Feteira (concelho de Horta)", indicou.

Um segundo sismo foi registado, de acordo com a informação disponibilizada online pelo IPMA quatro minutos depois. Este segundo abalo aconteceu no mesmo local e foi mais forte que o primeiro: 3,2 na escala de Richter, segundo o IPMA. Também não terá causado danos pessoais ou materiais e foi sentido com a mesma intensidade máxima III "na freguesia de Criação Velha (Pico)". "Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Feteira e Angústias (Faial)", acrescenta o IPMA, em comunicado.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A escala de Richter classifica os sismos consoante a magnitude: micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).