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Bombeiros procuram jovem de 20 anos na barragem de Idanha-a-Nova
05 abr, 2026 - 16:37 • Lusa
Nove mergulhadores participam na operação de busca e resgate.
Um jovem de 20 anos foi este domingo dado como desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova, estando nove mergulhadores em buscas no local, afirmou fonte da Proteção Civil.
O alerta para um pré-afogamento foi dado às 13h56, na barragem de Idanha-a-Nova, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Beira Baixa.
A mesma fonte acrescentou que nove mergulhadores participam na operação de busca e resgate.
No terreno, estão 14 operacionais, apoiados por sete viaturas, dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Cernache do Bonjardim, assim como uma patrulha da GNR, referiu.
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