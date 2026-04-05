- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
Cigarro eletrónico obriga avião da TAP a aterrar de emergência
05 abr, 2026 - 12:00 • Daniela Espírito Santo
Incidente aconteceu a 8 de fevereiro, em Londres, 14 minutos depois da aeronave ter saído do aeroporto de Gatwick rumo ao Porto.
Um avião da TAP teve de aterrar de emergência em Londres no dia 8 de fevereiro devido a um incêndio a bordo, causado por um cigarro eletrónico. O incidente aconteceu no dia 8 de fevereiro e foi agora divulgado no boletim trimestral do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), inicialmente reportado pelo Correio da Manhã.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
De acordo com o documento, que pode ser consultado online, o aparelho, um Airbus A320, teve de voltar ao aeroporto de Gatwick, em Londres, 14 minutos depois de descolar. Dirigia-se para o Porto quando, durante a subida, foi detetado um "forte cheiro a queimado". As operações de verificação por parte da tripulação foram complicadas por "doze passageiros" que, nesse momento, "levantaram-se e obstruíram o corredor", mas rapidamente foi identificado o problema: "uma bagagem de mão numa bagageira superior em fogo".
"A tripulação da cabine utilizou um extintor de cabine e rapidamente extinguiu as chamas e o fumo dissipou", escreve-se no documento do GPIAAF. Mesmo assim, o aparelho teve de voltar para trás, aterrando "em segurança cerca de 14 minutos depois da descolagem".
Depois de inspecionado por uma equipa de combate a incêndios, o aparelho acabou por voltar ao plano inicial e viajar para o Porto, com tripulação e passageiros em segurança.
"A causa determinada para o incêndio está relacionada com um dispositivo de cigarro eletrónico no interior da bagagem de mão", é dito.
O incidente chegou a ser denunciado em algumas publicações online dedicadas à aviação civil, mas desconhecia-se, até ao momento, qual o motivo da aterragem de emergência. Os "logs" de sites da especialidade também confirmavam o cenário de "voo desviado" e adiantavam que os passageiros a bordo acabaram mesmo por seguir viagem mais tarde rumo ao destino original, em Portugal, chegando ao Porto cerca de duas horas e 45 minutos mais tarde do que era suposto.
- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
- Beata de cigarro na origem de fogo que cortou EN 113 em Leiria
- Marcas de cigarro e cabelo cortado. Adolescente agredida por colegas em mata perto de externato
- Cada cigarro tira 20 minutos de vida ao fumador, indica estudo
- Pneumologistas alertam para casos de doença respiratória grave causada por cigarro eletrónico
- Campanha “Deixe de Fumar e Respire de Alívio” quer mostrar alternativas para deixar o cigarro
- Beata de cigarro na origem de fogo que cortou EN 113 em Leiria
- Marcas de cigarro e cabelo cortado. Adolescente agredida por colegas em mata perto de externato
- Cada cigarro tira 20 minutos de vida ao fumador, indica estudo
- Pneumologistas alertam para casos de doença respiratória grave causada por cigarro eletrónico
- Campanha “Deixe de Fumar e Respire de Alívio” quer mostrar alternativas para deixar o cigarro