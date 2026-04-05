Cigarro eletrónico obriga avião da TAP a aterrar de emergência

Um avião da TAP teve de aterrar de emergência em Londres no dia 8 de fevereiro devido a um incêndio a bordo, causado por um cigarro eletrónico. O incidente aconteceu no dia 8 de fevereiro e foi agora divulgado no boletim trimestral do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), inicialmente reportado pelo Correio da Manhã.

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De acordo com o documento, que pode ser consultado online, o aparelho, um Airbus A320, teve de voltar ao aeroporto de Gatwick, em Londres, 14 minutos depois de descolar. Dirigia-se para o Porto quando, durante a subida, foi detetado um "forte cheiro a queimado". As operações de verificação por parte da tripulação foram complicadas por "doze passageiros" que, nesse momento, "levantaram-se e obstruíram o corredor", mas rapidamente foi identificado o problema: "uma bagagem de mão numa bagageira superior em fogo".

"A tripulação da cabine utilizou um extintor de cabine e rapidamente extinguiu as chamas e o fumo dissipou", escreve-se no documento do GPIAAF. Mesmo assim, o aparelho teve de voltar para trás, aterrando "em segurança cerca de 14 minutos depois da descolagem".