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Encontrado corpo de jovem de 20 anos desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova

05 abr, 2026 - 17:26 • Lusa

Mergulhadores dos bombeiros, que respondiam a um alerta para um pré-afogamento, encontraram a vítima sem vida por volta das 16h45.

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Um jovem de 20 anos que tinha sido dado como desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova foi encontrado sem vida, afirmou este domingo fonte da Proteção Civil.

Mergulhadores dos bombeiros, que respondiam a um alerta para um pré-afogamento, encontraram a vítima sem vida por volta das 16h45, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Beira Baixa.

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O alerta foi dado às 13h56, tendo sido ativados meios para uma operação de busca e resgate na barragem de Idanha-a-Nova (também conhecida como barragem Marechal Carmona), no distrito de Castelo Branco.

No local, estiveram 17 operacionais, apoiados por nove veículos e uma embarcação de socorro, disse.

Na ocorrência, participaram meios dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Cernache do Bonjardim, assim como uma patrulha da GNR.

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