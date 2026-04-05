GNR apela à condução responsável após 18 mortos nas estradas

Depois do apelo deixado pelo ministro da Administração Interna nas redes sociais, a capitão da GNR Joana Machado pede um esforço adicional aos automobilistas portugueses para que façam uma condução segura, sobretudo para quem está de regresso a casa depois das miniférias da Páscoa.

“Adotem uma condução responsável e cumpram aquilo que está previsto no Código da Estrada, quer seja relativamente aos limites de velocidade, quer seja o facto de não consumirem álcool”, incentiva a capitão.

É importante que aqueles que circulam na estrada estejam o mais “predispostos possível para o exercício da condução”. O objetivo é evitar que o número de vítimas continue a aumentar “para que no final da operação possamos evitar que este número seja ainda maior do que o que já temos até ao dia de hoje”.