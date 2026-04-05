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GNR apela à condução responsável após 18 mortos nas estradas

05 abr, 2026 - 16:22 • Manuela Pires , Miguel Marques Ribeiro

“Adotem uma condução responsável e cumpram aquilo que está previsto no Código da Estrada”, incentiva a porta-voz da força de segurança.

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Depois do apelo deixado pelo ministro da Administração Interna nas redes sociais, a capitão da GNR Joana Machado pede um esforço adicional aos automobilistas portugueses para que façam uma condução segura, sobretudo para quem está de regresso a casa depois das miniférias da Páscoa.

“Adotem uma condução responsável e cumpram aquilo que está previsto no Código da Estrada, quer seja relativamente aos limites de velocidade, quer seja o facto de não consumirem álcool”, incentiva a capitão.

É importante que aqueles que circulam na estrada estejam o mais “predispostos possível para o exercício da condução”. O objetivo é evitar que o número de vítimas continue a aumentar “para que no final da operação possamos evitar que este número seja ainda maior do que o que já temos até ao dia de hoje”.

MAI faz apelo a condutores. 18 pessoas já morreram nas estradas esta Páscoa

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"Abrande. Não conduza sob o efeito de álcool. Evit(...)

A GNR já registou até ao momento 12 vítimas mortais desde o arranque a Operação Páscoa. Com os óbitos contabilizados pela PSP, o número sobe para 18. Joana Machado reconhece que o balanço feito até ao momento é motivo de preocupação.

“É, de facto, um número que nos preocupa imenso, principalmente porque nós temos mantido a nossa presença nas estradas com prevenção, com fiscalização, com os conselhos que já têm vindo a ser hábito e, mesmo assim, a verdade é que têm havido imensos acidentes, imensas infrações”, constata a porta-voz da força de segurança.

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