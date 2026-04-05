Incêndio em habitação faz três desalojados em aldeia de Ansião

Um incêndio numa habitação este domingo de manhã na localidade de Pessegueiro, concelho de Ansião, provocou três desalojados, afirmou fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 08h53 e foi dado como resolvido por volta das 11h30, tendo deixado desalojados um adulto e duas crianças, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Região de Leiria.

O incêndio, que não causou feridos, provocou danos na cobertura e no primeiro piso da habitação, acrescentou.

Segundo a mesma fonte do CSEPC da Região de Leiria, a ocorrência está agora a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ansião, que já assegurou o realojamento temporário da família.

No local, estiveram 11 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Ansião, GNR e Câmara Municipal.