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Incêndio em habitação faz três desalojados em aldeia de Ansião

05 abr, 2026 - 13:55 • Lusa

O incêndio, que não causou feridos, provocou danos na cobertura e no primeiro piso da habitação, acrescentou.

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Um incêndio numa habitação este domingo de manhã na localidade de Pessegueiro, concelho de Ansião, provocou três desalojados, afirmou fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 08h53 e foi dado como resolvido por volta das 11h30, tendo deixado desalojados um adulto e duas crianças, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Região de Leiria.

O incêndio, que não causou feridos, provocou danos na cobertura e no primeiro piso da habitação, acrescentou.

Segundo a mesma fonte do CSEPC da Região de Leiria, a ocorrência está agora a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ansião, que já assegurou o realojamento temporário da família.

No local, estiveram 11 operacionais e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Ansião, GNR e Câmara Municipal.

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