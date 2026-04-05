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Jovem de 22 anos detido por agressões físicas e sexuais à companheira em Ponte de Sor

05 abr, 2026 - 21:14 • Lusa

Homem foi presente, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, para primeiro interrogatório judicial, tendo saído em liberdade, mas sob diversas medidas de coação.

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Um homem, de 22 anos, foi detido pela GNR em Ponte de Sor por violência doméstica contra a companheira, de 27 anos, sobre a qual exercia violência física, psicológica e sexual, foi este domingo anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que o suspeito foi detido, na passada quarta-feira, por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) daquela força de segurança.

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"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor exercia violência física, psicológica e sexual contra a vítima", sua companheira, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, pode ler-se.

Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e o homem foi presente, na quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, para primeiro interrogatório judicial, tendo saído em liberdade, mas sob diversas medidas de coação.

O tribunal determinou, além do habitual termo de identidade e residência, que o homem está proibido de permanecer nas imediações da residência da vítima, da qual tem de guardar uma distância mínima de 500 metros, sendo controlado por pulseira eletrónica.

Também não pode contactar com a vítima, por qualquer meio, físico ou eletrónico (presencial, telemóvel, telefone ou carta).

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