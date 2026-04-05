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MAI faz apelo a condutores. 18 pessoas já morreram nas estradas esta Páscoa

05 abr, 2026 - 13:55 • Lusa

"Abrande. Não conduza sob o efeito de álcool. Evite distrações. Nenhuma viagem vale uma vida", é dito numa publicação da Administração Interna no Instagram.

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O ministro da Administração Interna fez este domingo "um apelo muito forte" aos condutores para que façam em segurança a viagem de regresso a casa, quando já morreram 18 pessoas nas estradas portugueses durante a "Operação Páscoa".

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"Neste dia de Páscoa e de regresso a casa faço um apelo muito forte. Abrande. Não conduza sob o efeito de álcool. Evite distrações. Nenhuma viagem vale uma vida. Conto com cada um de vós. Há que chegar e voltar em segurança", escreve o Ministério da Administração Interna na rede social Instagram.

O apelo do ministro surgiu quando as operações de Páscoa da PSP e GNR já registaram, entre quinta-feira e sábado, 18 mortos e mais de dois mil acidentes.

Apresentando as condolências às famílias, o governante referiu que as 18 pessoas que morreram nas estradas portuguesas "não são apenas números", mas "são vidas" e "famílias destruídas".

"Lembro igualmente os que sobreviveram mas que ficarão com marcas e incapacidades para a vida. Cada acidente evitável é uma falha coletiva --- do Estado, e assumiremos as nossas responsabilidades, mas também de cada um de nós", sublinhou ainda o ministro.

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