Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mulher de 66 anos encontrada morta num poço numa aldeia da Lousã

05 abr, 2026 - 14:27 • Lusa

Alerta foi dado pela família, que tinha dado por falta da mulher e foi à sua procura.

A+ / A-

Uma mulher de 66 anos foi encontrada morta num poço na aldeia de Gândaras, no concelho da Lousã, afirmou este domingo fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Região de Coimbra, o alerta foi dado às 10h49, tendo o óbito sido declarado no local.

O comandante dos Bombeiros da Lousã, Pedro Santa, disse que o alerta foi dado pela família, que tinha dado por falta da mulher e foi à sua procura.

No local, estiveram sete viaturas e 16 operacionais, entre Bombeiros da Lousã, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

De acordo com Pedro Santa, foi também disponibilizada uma equipa de psicólogas para prestar apoio aos familiares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?