O melhor é procurar o guarda-chuva: Semana arranca com aguaceiros e frio

Depois de uma Páscoa ensolarada, voltam os dias cinzentos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva para vários distritos de Portugal Continental, exceto em Bragança.

Para além da chuva, a partir de terça-feira vai se registar uma "descida acentuada da temperatura", afirmou à Renascença a meteorologista Patrícia Marques.

"Preveem-se períodos de aguaceiros e trovoada ao longo da semana", disse a especialista.

O frio regressa logo no arranque da semana, sendo que "há regiões que a temperatura desce de 5ºC a 11ºC".

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Uma depressão vai aproximar-se do território continental nas próximas horas, afetando também o arquipélago da Madeira. Por isso, o melhor é procurar o guarda-chuva.



Na região Norte e Centro, antecipam-se episódios de céu muito nublado e chuva intensa, desde o início da tarde de segunda-feira.

Na Grande Lisboa, as nuvens podem escurecer a cidade e vai registar-se uma descida ligeira das temperaturas.

Já para o resto da semana, também é prevista chuva e rajadas de vento em todos os distritos, que podem rondam os 30 quilómetros por hora até aos 45 quilómetros por hora.