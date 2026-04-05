Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSP deteve 38 carteiristas nos primeiros três meses do ano

05 abr, 2026 - 13:07 • Lusa

Polícia de Segurança Pública refere que reforçou a presença policial junto dos centros urbanos com maior afluência de pessoas, em especial zonas turísticas, comerciais e próximo de interfaces de transportes públicos, para prevenir os furtos por carteiristas na altura da Páscoa.

A+ / A-

A PSP deteve 38 carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com este tipo de crime nos primeiros três meses do ano, indicou este domingo aquela polícia, numa altura em que aumentou a presença nas ruas para prevenir estes furtos.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que reforçou a presença policial junto dos centros urbanos com maior afluência de pessoas, em especial zonas turísticas, comerciais e próximo de interfaces de transportes públicos, para prevenir os furtos por carteiristas na altura da Páscoa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este reforço policial está inserido na "Operação Páscoa" que a PSP realiza até segunda-feira, tendo em conta que "é expectável que redes ligadas" ao furto por carteiristas aproveitem esta altura do ano para concretizar este tipo de ilícito.

O furto por carteirista está entre os oito crimes que mais subiram no ano passado, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025, que dá também conta que Lisboa é a cidade com mais crimes deste género.

No comunicado, a PSP indica que, no primeiro trimestre de 2026, foram detidos 38 carteiristas, identificou 78 suspeitos da prática de furto por carteiristas e registou 1.617 ocorrências relacionadas com esta prática criminal.

No ano passado, a polícia deteve 134 carteiristas, identificou 312 suspeitos desta prática e registou 6.153 ocorrências por furto de carteiristas, o que equivale a uma média de 17 crimes por dia.

A PSP refere que em 2018 criou uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal especializada neste crime, tendo o investimento permitido "aumentar consideravelmente, ao longo dos últimos anos, o número de interceções em flagrante delito de suspeitos da prática deste crime, através de uma maior capacitação dos polícias e de um crescente conhecimento acerca de determinados grupos criminosos itinerantes que se dedicam" ao furto por carteirismo em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?