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DGS alerta para poeiras africanas até quinta-feira

06 abr, 2026 - 20:33 • Ricardo Vieira

Direção-Geral da Saúde divulga recomendações à população, sobretudo crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas.

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A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para a fraca qualidade do ar em Portugal continental até quinta-feira, 9 de abril, devido a uma massar de ar com poeiras africanas.

"Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", indica a DGS, em comunicado.

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As autoridades recordam que estas partículas são prejudiciais à saúde, "principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações".

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Portugal já tinha sido afetado este ano por uma massa de poeiras africanas.

Na semana passada, na ilha mediterrânica de Creta, o céu adquiriu uma tonalidade alaranjada invulgar, devido a ventos que atingiram força 9 na escala de Beaufort e transportaram poeiras do Norte de África, perturbando as ligações aéreas.

DGS deixa vários conselhos à população:

  • A população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes;
  • Os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas: crianças; idosos; doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma; doentes do foro cardiovascular;
  • Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso;
  • Em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.
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