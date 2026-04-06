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Dois detidos e mais de 260 quilos de cocaína apreendidos em Elvas

06 abr, 2026 - 21:05 • Lusa

O Ministério Público (MP) revelou hoje a apreensão de mais de 260 quilos de cocaína e a prisão preventiva de dois homens detidos por tráfico de droga, na zona fronteiriça do Caia, no concelho de Elvas.

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Mais de 260 quilos de cocaína foram apreendidos, na zona da fronteiriça do Caia, no concelho de Elvas, e dois suspeitos de tráfico de droga ficaram em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Num comunicado publicado no site da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre, o MP explicou que, no dia 30 de março, a GNR deteve um dos homens, que tinha na sua posse 175 quilos de cocaína.

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Contactada pela Lusa, fonte judiciária revelou que o homem, de 52 anos, é de nacionalidade estrangeira e foi abordado numa ação de controlo rodoviário, na zona da fronteira do Caia, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

De acordo com o comunicado, o indivíduo, presente a primeiro interrogatório judicial em 1 de abril, está "fortemente indiciado" pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

"Resulta indiciado que o arguido se dedicava à venda a terceiros de produtos estupefacientes, mediante contrapartida monetária ou outra, designadamente cocaína, em grandes quantidades para revenda", pode ler-se.

Após o interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal entendeu "existir perigo de continuação de atividade criminosa, de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e perigo de fuga", pelo que determinou a prisão preventiva do arguido.

Num outro comunicado também publicado hoje na mesma página de Internet, o MP revelou que, em 1 de abril, apresentou a primeiro interrogatório judicial um homem igualmente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado.

Este homem foi abordado por militares da GNR também numa ação de controlo rodoviário, quando transportava "mais de 85 quilos de cocaína", segundo o comunicado.

"Os factos indiciam fortemente que o arguido se dedicava à aquisição, armazenamento e distribuição de produto estupefaciente", acrescentou o MP.

A mesma fonte judiciária disse à Lusa que este homem, de 37 anos, é também de nacionalidade estrangeira e a ação de controlo rodoviário foi igualmente realizada na zona da fronteira do Caia.

De acordo com o MP, o tribunal decretou a prisão preventiva deste arguido, por também se verificar "a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e perigo de fuga".

Ambas as investigações são dirigidas pelo MP de Elvas.

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