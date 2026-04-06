Domingo de Páscoa sem vítimas mortais nas estradas portuguesas

Não foram registadas mortes nas estradas portuguesas nas últimas 24 horas, de acordo com os comunicados enviados esta segunda-feira às redações pela Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.

Somados os registos das duas autoridades, a um dia do final da Operação de Páscoa, mantém-se o pesado registo de 18 mortes (12 reportadas pela GNR e seis pela PSP), 47 feridos graves e quase 750 feridos leves.

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No total, foram fiscalizados mais de 43 mil condutores no conjunto das operações, tendo sido realizadas mais de 1300 detenções, e registaram mais de 9.200 contraordenações.

A condução em excesso de velocidade, a falta de inspeção periódica obrigatória e seguro de responsabilidade civil, bem como a condução sob efeito de alcóol acima da taxa legal (0,5g por litro de sangue), são as contraordenações mais cometidas.

No âmbito da operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026”, as forças de segurança intensificaram as ações de prevenção e fiscalização rodoviária, abrangendo milhares de condutores em todo o país.

A PSP fiscalizou 16.823 condutores e controlou, através de radar, 43.032 viaturas. No balanço das detenções, destaca-se a realização de 608 detenções por crimes rodoviários, entre as quais 350 por condução sob o efeito do álcool e 199 por condução sem carta.

Foram ainda registados 4.728 autos de contraordenação, com maior incidência no excesso de velocidade (620 casos) e na falta de inspeção obrigatória (559). A lista inclui também infrações por ausência de seguro (261), condução sob influência do álcool (183), uso do telemóvel ao volante (129) e falta de cinto de segurança (64).

No plano criminal, a PSP deteve 72 suspeitos por crimes contra a propriedade, como furtos, roubos e burlas, e 106 por tráfico de droga, tendo apreendido mais de 12 mil doses individuais. Durante o mesmo período, foram registadas 400 ocorrências de violência doméstica, com 17 detenções associadas.

No combate à posse de armas proibidas, foram apreendidas 193 armas — incluindo armas de fogo, armas brancas e outras — bem como 116 munições, tendo sido detidas 30 pessoas por este tipo de crime. A PSP apreendeu ainda 1.824 artigos de pirotecnia em várias ações de fiscalização.

Já a GNR fiscalizou 27.574 condutores. Deste total, 288 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, enquanto 95 foram apanhados a conduzir sem habilitação legal.

A GNR registou ainda 4.520 contraordenações rodoviárias, destacando-se 864 por excesso de velocidade e 822 por falta de inspeção periódica. Foram também assinaladas infrações por falta de seguro (182), condução com excesso de álcool (165), uso indevido ou ausência de cinto de segurança e sistemas de retenção (159) e utilização do telemóvel durante a condução (147).