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Fogo
Fogo em Braga, próximo do Santuário do Sameiro, em resolução
06 abr, 2026 - 15:43 • Lusa
Incêndio foi controlado ao fim de quatro horas de “combate musculado”, com 120 operacionais no terreno, apoiados por mais de 30 viaturas.
O incêndio que deflagrou esta segunda-feira pelas 13h20 no monte do Sameiro, em Braga, cedeu aos meios de combate e está em resolução, disse fonte do Comando do Cávado da Proteção Civil.
Segundo a fonte, o incêndio foi controlado ao fim de quatro horas de “combate musculado”, com 120 operacionais no terreno, apoiados por mais de 30 viaturas.
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No combate às chamas estiveram também dois aviões Fire Boss, sediados em Proença-a-Nova.
“A prioridade foi, desde o início, proteger casas e o santuário do Sameiro, o que felizmente foi conseguido”, acrescentou a fonte.
Houve ainda a preocupação de evitar que as chamas descessem até ao Bom Jesus, património mundial da Unesco.
O vento forte e o declive acentuado foram as principais dificuldades dos bombeiros.
[notícia atualizada às 21h30]
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