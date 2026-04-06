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Linha do Minho reaberta após atropelamento mortal em Moledo

06 abr, 2026 - 16:44 • Redação, com Lusa

Acidente ocorreu ao início da tarde e obrigou à suspensão da circulação ferroviária entre Caminha e Carreço.

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Um homem de 57 anos morreu esta segunda-feira em Moledo, no concelho de Caminha, após ter sido atropelado por um comboio, levando a um corte de circulação na Linha do Minho, revelou fonte da Proteção Civil.

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Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora disse que o acidente ocorreu pelas 15h00, em Moledo, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

A mesma fonte explicou que um homem de 57 anos morreu na sequência do atropelamento ferroviário.

Pelas 17h00, a CP - Comboios de Portugal informou, através das redes sociais, que a circulação na Linha do Minho tinha sido retomada.

[notícia atualizada às 18h00 - Circulação retomada na Linha do Minho]

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