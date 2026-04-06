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Mau tempo: Seguradoras pagaram 303 milhões em indemnizações

06 abr, 2026 - 17:46 • Lusa

Estimativa dos estragos indemnizáveis está nos 983 milhões de euros e "tudo indica que, no final, ultrapassará os 1.000 milhões de euros", refere associação.

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As seguradoras já pagaram 303 milhões de euros em indemnizações por danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, calculando que os estragos cobertos superem 1.000 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

O balanço surge no dia em que o Presidente da República, António José Seguro, iniciou a primeira "Presidência Aberta", com visitas a concelhos da zona centro do país afetados pelas intempéries em janeiro e fevereiro deste ano.

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Num comunicado, a APS faz saber que o mau tempo que afetou Portugal no início do ano, entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro, levou a 185 mil participações de sinistros junto das empresas de seguros associadas.

A estimativa dos estragos indemnizáveis está nos 983 milhões de euros e "tudo indica que, no final, ultrapassará os 1.000 milhões de euros", refere a associação.

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Até ao momento, 95 mil sinistros "foram encerrados ou objeto de adiantamento", estando o valor das indemnizações já pagas ou adiantadas acima de 303 milhões de euros.

Ao todo, a associação estima que as perdas em habitações totalizam 481 milhões de euros, tendo as seguradoras pago 223 milhões.

As estimativas da APS foram obtidas a partir de um inquérito promovido pela associação junto das seguradoras associadas.

Leiria é o concelho com maior volume de perdas protegidas por seguros, seguindo-se Marinha Grande e Pombal.

A associação refere que em Leiria há registo de 36.843 sinistros, "com um custo estimado de 307 milhões de euros, dos quais já pagos 93 milhões".

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No caso da Marinha Grande, onde foram participados 11.138 sinistros, o custo estimado é "de 112 milhões de euros, dos quais já pagos 36,5 milhões".

Em Pombal, onde os estragos deram origem a 11.599 sinistros, as perdas são "de 72 milhões de euros, dos quais já pagos 25 milhões".

No comunicado de hoje, a APS afirma que as empresas continuam determinadas a pagar as indemnizações devidas e "os adiantamentos que forem justificados" com "a maior rapidez possível".

No entanto, frisa que "a gestão de alguns destes sinistros não depende apenas das seguradoras", reforçando que "há procedimentos legais e contratuais associados ao pagamento das indemnizações que têm de ser cumpridos para evitar abusos, garantir que os danos a indemnizar correspondem ao previsto nos contratos de seguro e que as indemnizações são pagas às pessoas/entidades a quem são efetivamente devidas".

Durante a manhã, no início da Presidência Aberta, na Sertã, Castelo Branco, o Presidente da República afirmou que, ao realizar a primeira visita nas regiões afetadas pelo mau tempo, pretende mostrar o que está atrasado e acelerar os apoios.

O propósito da visita, que hoje decorre nos distritos de Castelo Branco e Santarém, é o de "fazer acelerar os apoios para que eles possam chegar o mais rapidamente possível" e "estimular a recuperação e, sobretudo, dar garantias às pessoas de que elas são ouvidas para que os seus problemas possam ser resolvidos", afirmou.

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