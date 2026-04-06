Mau tempo: Seguradoras pagaram 303 milhões em indemnizações

As seguradoras já pagaram 303 milhões de euros em indemnizações por danos causados pelas tempestades de janeiro e fevereiro, calculando que os estragos cobertos superem 1.000 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira a Associação Portuguesa de Seguradores (APS). O balanço surge no dia em que o Presidente da República, António José Seguro, iniciou a primeira "Presidência Aberta", com visitas a concelhos da zona centro do país afetados pelas intempéries em janeiro e fevereiro deste ano. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado, a APS faz saber que o mau tempo que afetou Portugal no início do ano, entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro, levou a 185 mil participações de sinistros junto das empresas de seguros associadas. A estimativa dos estragos indemnizáveis está nos 983 milhões de euros e "tudo indica que, no final, ultrapassará os 1.000 milhões de euros", refere a associação.

Até ao momento, 95 mil sinistros "foram encerrados ou objeto de adiantamento", estando o valor das indemnizações já pagas ou adiantadas acima de 303 milhões de euros. Ao todo, a associação estima que as perdas em habitações totalizam 481 milhões de euros, tendo as seguradoras pago 223 milhões. As estimativas da APS foram obtidas a partir de um inquérito promovido pela associação junto das seguradoras associadas. Leiria é o concelho com maior volume de perdas protegidas por seguros, seguindo-se Marinha Grande e Pombal. A associação refere que em Leiria há registo de 36.843 sinistros, "com um custo estimado de 307 milhões de euros, dos quais já pagos 93 milhões".