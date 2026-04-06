Número de mortes na Páscoa "não surpreende"

Esta época da Páscoa fica, mais uma vez, marcada pela elevada sinistralidade nas estradas portuguesas. De acordo com os comunicados divulgados esta segunda-feira pela PSP e pela GNR, 18 pessoas morreram e quase 800 ficaram feridas, 47 delas com gravidade. Apesar de o registo “envergonhar” a segurança rodoviária em Portugal, “não surpreende” o presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados.

À Renascença, Manuel João Ramos diz que, por detrás da elevada sinistralidade, está a inexistência de "qualquer política de segurança rodoviária neste momento em Portugal".

“O país está em roda livre em termos de segurança rodoviária e isso implica que a velocidade aumente e que os comportamentos de infração também aumentem. Não há qualquer visão política para mitigar uma situação que é próxima do desastroso; estamos praticamente com os piores indicadores da Europa”, alerta.

O responsável associativo sublinha ainda que "não vale a pena criar a ideia de que os portugueses têm uma cultura inerente de violência rodoviária" e reforça que é nas condições das estradas que reside o problema.

“O condutor português age conforme o ambiente em que está: se é colocado em Espanha, comporta-se como um condutor espanhol; se é colocado na Suécia, comporta-se como um condutor sueco. Se o ambiente rodoviário é mau e caracterizado por falta de fiscalização e de qualidade, a resposta será sempre a da possibilidade de infração”, desenvolve.