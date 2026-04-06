- Noticiário das 3h
- 07 abr, 2026
-
Cidadãos Auto-Mobilizados
Número de mortes na Páscoa "não surpreende"
06 abr, 2026 - 12:58 • Jaime Dantas
Manuel João Ramos diz que por detrás da elevada mortalidade durante a operação de Páscoa da PSP e GNR está a inexistência de uma "política de segurança rodoviária em Portugal".
Esta época da Páscoa fica, mais uma vez, marcada pela elevada sinistralidade nas estradas portuguesas. De acordo com os comunicados divulgados esta segunda-feira pela PSP e pela GNR, 18 pessoas morreram e quase 800 ficaram feridas, 47 delas com gravidade. Apesar de o registo “envergonhar” a segurança rodoviária em Portugal, “não surpreende” o presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados.
À Renascença, Manuel João Ramos diz que, por detrás da elevada sinistralidade, está a inexistência de "qualquer política de segurança rodoviária neste momento em Portugal".
“O país está em roda livre em termos de segurança rodoviária e isso implica que a velocidade aumente e que os comportamentos de infração também aumentem. Não há qualquer visão política para mitigar uma situação que é próxima do desastroso; estamos praticamente com os piores indicadores da Europa”, alerta.
O responsável associativo sublinha ainda que "não vale a pena criar a ideia de que os portugueses têm uma cultura inerente de violência rodoviária" e reforça que é nas condições das estradas que reside o problema.
“O condutor português age conforme o ambiente em que está: se é colocado em Espanha, comporta-se como um condutor espanhol; se é colocado na Suécia, comporta-se como um condutor sueco. Se o ambiente rodoviário é mau e caracterizado por falta de fiscalização e de qualidade, a resposta será sempre a da possibilidade de infração”, desenvolve.
Operação da PSP e GNR
Domingo de Páscoa sem vítimas mortais nas estradas portuguesas
Mantém-se o registo de 18 mortes, 47 feridos grave(...)
Vídeo do primeiro-ministro “descredibiliza” o Governo
Já em relação à mais recente polémica a envolver o primeiro-ministro — que publicou um vídeo para celebrar os dois anos de governação a bordo da viatura oficial, sem cinto de segurança, num dia em que o ministério da Administração Interna tinha apelado à condução segura perante a elevada mortalidade nas estradas — Manuel João Ramos reafirma que nada disto é novo e demonstra "a sensação de impunidade dos políticos portugueses".
"Evidentemente que este caso é apenas mais uma manifestação de total falta de credibilidade", diz.
O presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados recorda, ainda, que não é a primeira vez que titulares de cargos públicos infringem a lei rodoviária.
“A nossa associação tem sido assistente em processos em tribunal para alertar precisamente para o problema da impunidade da classe política ao volante: Manuel Pinho, em 2006; Mário Mendes, ex-inspetor-geral da Administração Interna, em 2009; Eduardo Cabrita; e António Costa, a circular a 200 km/h na A2”, recorda.
Manuel João Ramos termina apelando à resolução “do problema da impunidade e do comportamento antissocial dos políticos”.
“Se não for reconhecido, não haverá solução”, conclui.
- Noticiário das 3h
- 07 abr, 2026
-
- Domingo de Páscoa sem vítimas mortais nas estradas portuguesas
- MAI faz apelo a condutores. 18 pessoas já morreram nas estradas esta Páscoa
- Operações de Páscoa da PSP e GNR registam 18 mortos e 2 mil acidentes
- Conversas de Páscoa. A mais bela história do mundo
- "Massacre inacreditável" nas estradas. Presidente do ACP defende penas "super-pesadas"
- Domingo de Páscoa sem vítimas mortais nas estradas portuguesas
- MAI faz apelo a condutores. 18 pessoas já morreram nas estradas esta Páscoa
- Operações de Páscoa da PSP e GNR registam 18 mortos e 2 mil acidentes
- Conversas de Páscoa. A mais bela história do mundo
- "Massacre inacreditável" nas estradas. Presidente do ACP defende penas "super-pesadas"