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Albufeira
Professor de surf acusado por tentar matar nadador-salvador
06 abr, 2026 - 21:28 • Lusa
Arguido desferiu dois golpes com a faca, atingindo a vítima no tórax e abdómen, refere o Ministério Público.
O Ministério Público (MP) acusou um professor de surf de 49 anos por tentar matar um homem à facada junto à Praia da Falésia, em Albufeira, em outubro, foi esta segunda-feira divulgado.
A vítima, um nadador-salvador de 35 anos, encontrava-se a conversar com outra pessoa quando o arguido chegou com uma faca e iniciou uma discussão, indica o MP, em comunicado.
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"Durante o confronto, a vítima tentou afastar o arguido com um pontapé, receando ser atacada. Ainda assim, o arguido desferiu dois golpes com a faca, atingindo a vítima no tórax e abdómen", lê-se na nota.
Segundo o MP, após o ataque, e apesar de a vítima estar a sangrar, o arguido abandonou o local sem prestar auxílio.
Os factos ocorreram no início de outubro de 2025, nas proximidades de uma rotunda, no Beco da Falésia, junto ao acesso pedonal para a praia da Falésia.
O arguido está acusado dos crimes de tentativa de homicídio, detenção de arma proibida e omissão de auxílio.
A investigação está a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.
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