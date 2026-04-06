Em Destaque
Peniche
Um morto e cinco feridos em acidente com carrinha de trabalhadores
06 abr, 2026 - 19:53 • Ricardo Vieira
O alerta para acidente na freguesia de na freguesia de Atouguia da Baleia foi dado pelas 18h27. Foram mobilizados 30 operacionais e 12 viaturas.
Um morto e cinco feridos é o balanço de um acidente de viação registado esta segunda-feira na estrada entre Peniche e São Bernardino, na freguesia de Atouguia da Baleia.
Uma carrinha com trabalhadores agrícolas capotou, indica o jornal Correio da Manhã.
O alerta foi dado pelas 18h27.
Foram mobilizados 30 operacionais e 12 viaturas.
