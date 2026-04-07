Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Matosinhos provoca desalojados e feridos

07 abr, 2026 - 18:17 • Lusa

Fogo consumiu "totalmente quatro habitações" numa habitacional em Custóias. Um dos feridos foi transportado ao hospital devido a inalação de fumo.

A+ / A-

Quatro pessoas ficaram desalojadas esta terça-feira após um incêndio numa ilha habitacional em Custóias, em Matosinhos, que destruiu quatro casas, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta, segundo a proteção civil, foi dado pelas 12h00, tendo o incêndio "consumido totalmente quatro habitações".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mesma fonte deu nota de três feridos, sendo que apenas um foi transportado ao hospital, devido a inalação de fumo.

No combate às chamas estiveram os bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio, Leixões e Matosinhos-Leça, acrescentou.

Contactada pela Lusa, a Câmara de Matosinhos confirmou que os serviços de ação social da autarquia estiveram no local e que não receberam nenhum pedido de alojamento temporário, admitindo que as quatro pessoas fiquem alojadas em casa de familiares.

Uma ilha é um tipo de habitação que conta com um conjunto de pequenas casas, de um só piso, com acesso por um corredor estreito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)