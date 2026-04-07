Incêndio em Matosinhos provoca desalojados e feridos

Quatro pessoas ficaram desalojadas esta terça-feira após um incêndio numa ilha habitacional em Custóias, em Matosinhos, que destruiu quatro casas, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta, segundo a proteção civil, foi dado pelas 12h00, tendo o incêndio "consumido totalmente quatro habitações".

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A mesma fonte deu nota de três feridos, sendo que apenas um foi transportado ao hospital, devido a inalação de fumo.

No combate às chamas estiveram os bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio, Leixões e Matosinhos-Leça, acrescentou.

Contactada pela Lusa, a Câmara de Matosinhos confirmou que os serviços de ação social da autarquia estiveram no local e que não receberam nenhum pedido de alojamento temporário, admitindo que as quatro pessoas fiquem alojadas em casa de familiares.

Uma ilha é um tipo de habitação que conta com um conjunto de pequenas casas, de um só piso, com acesso por um corredor estreito.